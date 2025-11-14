В Китае обнаружено крупнейшее за 76 лет месторождение золота в провинции Ляонин, оцениваемое в 1 444 тонны чистого металла, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Месторождение Дадунгоу стало самым масштабным открытием в стране с 1949 года: геологи выявили 2,586 млн тонн руды со средним содержанием золота 0,56 грамма на тонну, а его экономическая стоимость превышает 166 млрд евро при рекордной цене золота свыше 115 тыс. евро за килограмм.

Проект реализовала Ляонинская геологоразведочная и горнодобывающая группа с участием около тысячи специалистов, завершив работы менее чем за полтора года. Месторождение уже прошло предварительную оценку рентабельности, однако точное его расположение власти не раскрывают, ограничившись указанием на восточную часть провинции.

Открытие совпало с резким ростом мировых цен на золото, подорожавшего более чем на 50% за год. Китай активно наращивает геологоразведку и добычу: в 2024 году выявлены месторождения в Хунани и Ганьсу, добыто 377,24 тонны золота, а внутреннее потребление достигло 985,31 тонны. Спрос на слитки и монеты вырос более чем на 24%, что отражает стремление населения защитить средства в условиях экономической нестабильности.