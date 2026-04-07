Китай усиливает инвестиционное присутствие в Алматы: в городе планируется строительство научно-исследовательского института в сфере горнодобывающей промышленности, а общий портфель новых совместных проектов превысил 2,7 млрд долларов. Детали сотрудничества обсудили на бизнес-форуме «Алматы – Шанхай», передает BAQ.kz.

Алматы остаётся ключевым центром притяжения китайских инвестиций - в городе уже работают около 6 тысяч компаний с участием КНР, а товарооборот с Китаем превысил 9,5 млрд долларов.

Новый этап сотрудничества Алматы и Шанхая

Новый этап сотрудничества был закреплён в ходе бизнес-форума «Алматы – Шанхай», который объединил представителей власти, бизнеса и отраслевых экспертов. Делегацию Китая возглавил мэр Шанхая Гун Чжэн.

В рамках форума представлен один из ключевых проектов - создание научно-исследовательского института китайской компании Beijing Fuxing Yihua Technology Co., Ltd. Центр будет специализироваться на анализе минерального сырья, разработке металлургических процессов и проведении обогатительных испытаний.

«Казахстан - крупная горнодобывающая страна. В таких направлениях, как обогатительные испытания, разработка металлургических процессов и анализ состава минерального сырья, наблюдается определённый дефицит. Мы видим потенциал данного рынка», - отметил вице-президент компании-инвестора.

Итоги форума

Как сообщает акимат Алматы, подписан ряд стратегических соглашений на сумму свыше 2,7 млрд долларов США. Они охватывают промышленность, высокие технологии, логистику, инфраструктуру и электронную коммерцию.

Аким Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул, что партнёрство с Шанхаем открывает новые возможности для развития города как финансового и технологического центра.

«Алматы формирует пятую часть ВВП Казахстана, привлекает более 40% иностранных инвестиций и концентрирует значительную часть финансового сектора. Партнёрство с Шанхаем, как одним из ведущих мировых финансовых центров, имеет значительный потенциал», - заявил он.

Отдельное внимание уделено развитию индустриальных зон, созданию Almaty AI Park, строительству дата-центров, а также проекту Алматинского горного кластера, который должен стать крупнейшим круглогодичным туристическим направлением в Центральной Азии.

Также стороны обсуждают совместное развитие логистических хабов, распределительных центров и инфраструктуры электронной коммерции.

В рамках B2B-платформы прошли прямые переговоры между десятками казахстанских и китайских компаний, включая крупные финансовые, промышленные и технологические корпорации.