Китай резко увеличил закупки казахстанского зерна: куда еще уходит наш урожай

Казахстанское зерно все активнее уходит на экспорт, причем некоторые покупатели заметно увеличили объемы закупок. За первые два месяца нового сельскохозяйственного сезона страна отправила за рубеж более 2,2 млн тонн зерна. Особенно вырос спрос со стороны Китая и Афганистана.

По данным национальной компании «Қазақстан темір жолы», в сентябре и октябре 2026 года Казахстан экспортировал 2,262 млн тонн зерна нового урожая. Годом ранее за тот же период было отгружено 2,219 млн тонн. Рост составил 2%.

При этом на отдельных направлениях объемы поставок увеличились в несколько раз.

Китай закупил в 2,6 раза больше казахстанского зерна. За два месяца экспорт в эту страну вырос со 145 тысяч до 373 тысяч тонн.

Афганистан тоже заметно нарастил закупки. Поставки увеличились в 1,9 раза, со 104 тысяч до 200 тысяч тонн.

Продолжают покупать казахстанское зерно и традиционные партнеры. На эти рынки отправлено 1,430 млн тонн, что на 1,2% больше прошлогоднего показателя.

Крупнейшим покупателем остается Узбекистан. За сентябрь и октябрь туда отгрузили 1,063 млн тонн зерна, на 1,3% больше, чем год назад. Экспорт в Таджикистан вырос на 19% и достиг 351 тысячи тонн.

Казахстанская пшеница добралась до Франции и Туниса

Отдельную картину показывает статистика экспорта пшеницы за девять месяцев 2026 года.

По данным Бюро национальной статистики, с января по сентябрь Казахстан продал за рубеж 6,1 млн тонн пшеницы. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда экспорт составлял 5,3 млн тонн.

Основной объем вновь пришелся на соседние страны.

В Узбекистан поставлено 3,8 млн тонн пшеницы. По сравнению с прошлым годом закупки выросли сразу на 49%.

Таджикистан приобрел 1 млн тонн, увеличив импорт на 13,6%. Еще заметнее выросли поставки в Афганистан. Эта страна закупила 663 тысячи тонн казахстанской пшеницы, что в 3,4 раза превышает прошлогодний показатель.

Расширяется и география продаж. Казахстанская пшеница поступила на рынки Северной Африки и Европы. В Тунис отправлено 23,3 тысячи тонн, во Францию 6 тысяч тонн.

Увеличились и поставки в Иран, куда за девять месяцев экспортировали 67 тысяч тонн пшеницы.

Статистика показывает, что спрос на казахстанское зерно растет как на привычных рынках Центральной Азии, так и за их пределами. При этом наиболее заметный прирост поставок зерна нового урожая зафиксирован в Китай, а по экспорту пшеницы с начала года выделяется Афганистан.