Китайская Народная Республика успешно осуществила запуск ракеты-носителя Kuaizhou-11, которая вывела на орбиту два спутника. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передаёт BAQ.KZ.

Старт состоялся 13 декабря в 09:08 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань, расположенного на севере страны. Запуск стал четвёртой миссией ракеты данного типа.

На орбиту были выведены испытательный космический аппарат Di’er-5 и спутник Xiwang-5-2. Запуск прошёл в штатном режиме, все поставленные задачи выполнены.

Kuaizhou-11 — твердотопливная четырёхступенчатая ракета-носитель, разработанная Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности. Длина ракеты превышает 25 метров, а её грузоподъёмность позволяет выводить на низкую околоземную орбиту до 1,5 тонны полезной нагрузки.