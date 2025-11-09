Китай успешно запустил ракету-носитель "Лицзянь-1 Y9" с двумя спутниками
Оба спутника успешно достигли заданной орбиты.
Сегодня, 19:15
85Фото: Report
Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Лицзянь-1 Y9", которая вывела на орбиту два экспериментальных спутника, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.
Запуск состоялся 9 ноября в 11:32 по пекинскому времени из пилотной зоны коммерческих космических инноваций "Дунфэн", расположенной на территории космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
По данным китайских специалистов, оба спутника успешно достигли заданной орбиты и приступили к выполнению своих экспериментальных задач.
