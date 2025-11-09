Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Лицзянь-1 Y9", которая вывела на орбиту два экспериментальных спутника, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.

Запуск состоялся 9 ноября в 11:32 по пекинскому времени из пилотной зоны коммерческих космических инноваций "Дунфэн", расположенной на территории космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

По данным китайских специалистов, оба спутника успешно достигли заданной орбиты и приступили к выполнению своих экспериментальных задач.