Китай вывел на орбиту девятую группу спутников связи SpaceSail

Китай успешно запустил девятую группу полярно-орбитальных спутников связи SpaceSail компании Shanghai Spacesail Technologies.

Как сообщило агентство Xinhua, запуск 18 интернет-спутников был осуществлен ближе к ночи в воскресенье с коммерческой площадки космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) при помощи ракеты - носителя CZ-8 ("Чанчжэн-8").

Жидкотопливная трехступенчатая ракета нового поколения CZ-8 с диаметром обтекателя 4 метра достигает 50 м в длину. Она способна вывести до 7,6 тонны полезного груза на низкую околоземную (до 2,5 тонны - на переходную геостационарную) орбиту.

Это уже девятая группа аппаратов, которая вошла в состав орбитальной группы Spacesail Constellation, предназначенной для предоставления услуг широкополосного интернет-соединения. Теперь на орбите находится уже 162 таких спутника.