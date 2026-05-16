Трамп заявил о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ в Африке

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из лидеров террористической группировки ИГИЛ в Африке. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, операция была проведена американскими военными совместно с вооружёнными силами Нигерии. В ходе неё был уничтожен Абу-Билал аль-Минуки, которого президент США назвал «самым активным террористом в мире».

«Сегодня вечером по моему распоряжению доблестные американские военнослужащие и вооружённые силы Нигерии успешно провели тщательно подготовленную и крайне сложную операцию», — написал Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что американская разведка отслеживала деятельность террориста на территории Африки, а его ликвидация нанесла серьёзный удар по деятельности ИГИЛ в регионе.

Трамп подчеркнул, что уничтоженный боевик больше не сможет участвовать в подготовке атак против мирного населения и граждан США. Президент также поблагодарил власти Нигерии за содействие в проведении операции.