Трамп заявил о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ в Африке
Президент поблагодарил власти Нигерии за содействие в проведении операции.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из лидеров террористической группировки ИГИЛ в Африке. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, операция была проведена американскими военными совместно с вооружёнными силами Нигерии. В ходе неё был уничтожен Абу-Билал аль-Минуки, которого президент США назвал «самым активным террористом в мире».
«Сегодня вечером по моему распоряжению доблестные американские военнослужащие и вооружённые силы Нигерии успешно провели тщательно подготовленную и крайне сложную операцию», — написал Трамп.
Глава Белого дома также заявил, что американская разведка отслеживала деятельность террориста на территории Африки, а его ликвидация нанесла серьёзный удар по деятельности ИГИЛ в регионе.
Трамп подчеркнул, что уничтоженный боевик больше не сможет участвовать в подготовке атак против мирного населения и граждан США. Президент также поблагодарил власти Нигерии за содействие в проведении операции.
Самое читаемое
- "Тюркский Евросоюз" и единая валюта? Турецкий эксперт — о будущем ОТГ
- Неблагоприятная погода надвигается на Казахстан
- Новый пассажирский поезд свяжет Караганду и Балхаш
- Новую мечеть в Туркестане предложили назвать в честь Миромона Ата
- Гражданам тюркских стран могут разрешить пересекать границы без паспортов