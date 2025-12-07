  • 7 Декабря, 08:30

Китай вывел на орбиту новую группу спутников космического интернета

Ракета-носитель стартовала с коммерческого космодрома на острове Хайнань

Сегодня, 07:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
oxu.az Сегодня, 07:15
Сегодня, 07:15
126
Фото: oxu.az

Китай осуществил успешный запуск 14-й партии низкоорбитальных интернет-спутников, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Ракета-носитель Long March-8A ("Чанчжэн-8А") стартовала с коммерческого космодрома на острове Хайнань и в штатном режиме вывела космические аппараты на заданную орбиту.

Самое читаемое

Наверх