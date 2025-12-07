Китай вывел на орбиту новую группу спутников космического интернета
Ракета-носитель стартовала с коммерческого космодрома на острове Хайнань
Сегодня, 07:15
126Фото: oxu.az
Китай осуществил успешный запуск 14-й партии низкоорбитальных интернет-спутников, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.
Ракета-носитель Long March-8A ("Чанчжэн-8А") стартовала с коммерческого космодрома на острове Хайнань и в штатном режиме вывела космические аппараты на заданную орбиту.
