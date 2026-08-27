Китай заполоняют роботы: миллионы рабочих мест под угрозой

Китай стремительно наращивает производство роботов. В стране уже работает более двух миллионов промышленных машин — больше, чем где-либо в мире. Более половины всех промышленных роботов на планете также производятся в Китае. Роботы уже сваривают, красят, собирают детали и выполняют тяжёлую работу на заводах. На некоторых производствах уровень автоматизации отдельных процессов приближается к 100%.

Пекин делает ставку на роботизацию не только ради технологического лидерства. К 2035 году более трети населения Китая может быть старше 60 лет, а в течение следующего десятилетия страна рискует потерять почти 60 млн человек. Роботами хотят компенсировать будущую нехватку работников. Но у этой стратегии есть обратная сторона. В китайской промышленности сегодня заняты около 120 млн человек. Если автоматизация будет идти слишком быстро, миллионы рабочих могут потерять свои места.

Китай параллельно готовит новое поколение специалистов, обучая студентов робототехнике и искусственному интеллекту. Следующим этапом станет объединение ИИ с роботами, что может полностью изменить производство. Главный вопрос — создадут ли роботы новую экономику или оставят без работы миллионы людей.