Китайская семья создала ИИ-клона, чтобы утешить пожилую маму после гибели сына
СМИ сообщают, что мужчина погиб в автокатастрофе.
Технологии искусственного интеллекта делают привычную нам жизнь похожей на серию сериала "Черное зеркало". Об одном из таких случаев рассказывает автор материала гонконгской газеты South China Morning Post.
После того, как в прошлом году в результате дорожно-транспортного происшествия в Китае погиб взрослый мужчина, его семья наняла команду по технологиям искусственного интеллекта, чтобы создать его цифровую версию. Таким образом они намеревались уберечь пожилую мать от суровой правды. О гибели человека ей не рассказали.
Инцидент был разоблачен лидером команды ИИ Чжан Цзэвэем, который базируется в восточной провинции Цзянсу. Цифрового двойника создали предоставив разработчикам многочисленные фотографии, видео и аудиозаписи, на которых он говорит на своем диалекте.
Творение выглядит точно так же, как погибший и даже имитирует его привычку наклоняться вперед во время выступления, говорится в сообщении. Мать часто призывает "сына" хорошо питаться, носить теплую одежду и обращать внимание на его личную безопасность при выходе на улицу.
