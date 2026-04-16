Китайская семья создала ИИ-клона, чтобы утешить пожилую маму после гибели сына

Технологии искусственного интеллекта делают привычную нам жизнь похожей на серию сериала "Черное зеркало". Об одном из таких случаев рассказывает автор материала гонконгской газеты South China Morning Post.

После того, как в прошлом году в результате дорожно-транспортного происшествия в Китае погиб взрослый мужчина, его семья наняла команду по технологиям искусственного интеллекта, чтобы создать его цифровую версию. Таким образом они намеревались уберечь пожилую мать от суровой правды. О гибели человека ей не рассказали.

Инцидент был разоблачен лидером команды ИИ Чжан Цзэвэем, который базируется в восточной провинции Цзянсу. Цифрового двойника создали предоставив разработчикам многочисленные фотографии, видео и аудиозаписи, на которых он говорит на своем диалекте.

Творение выглядит точно так же, как погибший и даже имитирует его привычку наклоняться вперед во время выступления, говорится в сообщении. Мать часто призывает "сына" хорошо питаться, носить теплую одежду и обращать внимание на его личную безопасность при выходе на улицу.