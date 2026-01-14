Депутат Мажилиса Парламента РК, член Фракции партии "AMANAT" Абуталип Мутали заявил о серьёзной угрозе нарушения частной жизни казахстанцев из-за бесконтрольного оборота устройств скрытого наблюдения и использования автомобилей нового поколения, данные которых обрабатываются на зарубежных серверах. По его словам, отсутствие системного регулирования позволяет использовать технологии для тайной слежки, незаконного сбора персональных данных и контроля передвижений казахстанцев, передает BAQ.KZ.

Абуталип Мутали отмечает, что сегодня рынок технических устройств в Казахстане практически не регулируется и не контролируется. Здесь доступны GPS-трекеры, GSM-маяки, мини-камеры, диктофоны и электронные устройства, продаваемые через онлайн-платформы без лицензии или сертификата.

– Эти устройства потенциально могут использоваться для незаконного слежения за гражданами. Это не только угрожает их правам +на неприкосновенность частной жизни и семейные тайны, но и увеличивает риски, такие как незаконный сбор персональных данных, шантаж, преследование и корпоративный шпионаж. Теперь любой, у кого есть банковская карта и доступ в интернет, может приобрести техническое устройство для тайного получения информации. Хотя статья 399 Уголовного кодекса Республики Казахстан запрещает производство, приобретение, продажу и использование таких устройств, их массовое распространение остается вне рамок всеобъемлющего правового регулирования, – подчеркивает Мутали.

По его информации, в ходе рейдов правоохранительные органы была выявлена продажа таких устройств, как ручки с диктофонами, скрытые видеокамеры, встроенные в предметы домашнего обихода, очки и флеш-накопители. В Алматы, Темиртау и других регионах были конфискованы мини-камеры и GSM-системы, а некоторые продавцы привлечены к уголовной ответственности. Однако эти меры не носят систематического характера, а применяются только к отдельным случаям. Рынок продолжает функционировать беспрепятственно и расширяет свои масштабы.

– Особую тревогу вызывает тот факт, что, казалось бы, легитимное, широко распространенное и модное устройство нового поколения способно тайно записывать информацию. Ошибочно судить об опасности этих устройств, основываясь исключительно на их внешнем виде. Решающую роль играет не форма устройства, а программное обеспечение и способ его использования. Кроме того, автомобили нового поколения, в том числе китайские, пользующиеся большим спросом, работают через зарубежные серверы и учетные записи пользователей. Это приводит к обработке данных, касающихся наших граждан, включая маршруты движения и информацию о пользователях, в зарубежных юрисдикциях. То есть простыми словами зарубежные компании могут отслеживать и анализировать все передвижения и другую активность наших граждан. Имеют место случаи удаленного ограничения или отключения функций таких автомобилей – выражает обеспокоенность мажилисмен.

Он отмечает, что в международной практике такие электронные устройства классифицируются как "подлежащие строгому контролю". На них распространяются обязательные требования по сертификации и лицензированию, и проводится четкое различие между гражданскими устройствами и специальным оборудованием. Такой подход защищает от скрытого вторжения в частную жизнь граждан и предотвращает неправомерное использование.

– Нынешняя ситуация вызывает тревогу. Любой гражданин может стать объектом тайного наблюдения. Однако механизмы защиты граждан в таких ситуациях еще не полностью разработаны, – подчеркивает он.

Депутат направил соответвующий запрос на имя Заместителя Премьер-Министра - Министра исскуственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслана Мадиеву с просьбой обеспечить защиту конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни и личную и семейную тайну.

Он считает необходимым введение обязательной сертификации и лицензирования продажи устройств для скрытого наблюдения и разработку меры по контролю за оборотом устройств с участием Министерства внутренних дел, Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития и Генеральной прокуратуры.

Депутат также просит Правительство Казахстана рассмотреть вопрос размещения на территории республики серверов обработки данных и учетных записей пользователей для автомобилей нового поколения, продаваемых и используемых на территории страны, и обеспечить их функционирование в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также разработать всеобъемлющий правовой и контрольный механизм регулирования оборота этих устройств и принять срочные меры.