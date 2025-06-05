В 2024 году через территорию Казахстана прошло рекордное количество транзитных грузов из Китая — 15,4 млн тонн (брутто), свидетельствуют данные Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. Это на 22% больше, чем годом ранее, и максимальный показатель за всю доступную историю наблюдений с 2013 года, передает BAQ.KZ.

Несмотря на то, что темпы роста постепенно замедляются (в 2022 году — +37%, в 2023-м — +33%), объёмы транзита из КНР продолжают уверенно расти третий год подряд. За последние 12 лет снижение фиксировалось лишь дважды — в 2015 и 2016 годах.

Китай остаётся крупнейшим отправителем транзитных грузов через Казахстан: его доля составила 72%. В то же время лишь 2% из этих товаров были направлены в сам Китай.

По данным КГД, наиболее значимыми товарными группами стали средства наземного транспорта — 3,1 млн тонн, а также электрические машины и оборудование — 1,2 млн тонн. Однако конкретная детализация по странам-отправителям не предоставляется.

Главными получателями китайских грузов, следующих через Казахстан, стали Узбекистан и страны Европейского союза. В частности, поставки в Узбекистан выросли на 60% — до 5,3 млн тонн, в ЕС — на 134%, до 2,3 млн тонн. В то же время объём грузов, направленных в Россию, сократился на 14,7% — до 3,6 млн тонн.

Подавляющая часть китайского транзита приходится на железнодорожный транспорт — 62% от общего объёма (13,3 млн тонн из 21,3 млн тонн всех транзитных перевозок через Казахстан в 2024 году).

Таким образом, Казахстан укрепляет статус ключевого транзитного коридора между Китаем и странами Центральной Азии, Европы и далее.