С 1 сентября по 1 октября число юридических лиц и филиалов с китайскими собственниками в Казахстане увеличилось на 307 единиц, достигнув 7,1 тысячи. Это максимальный месячный прирост как минимум с января 2022 года — то есть за последние три с половиной года, передает BAQ.KZ.

Рост связан с усиливающейся активностью китайского бизнеса по расширению присутствия на казахстанском рынке. Показатель увеличивается уже четвёртый месяц подряд, а прирост более чем на 100 единиц фиксируется почти полтора года подряд.

По данным аналитиков, сентябрьский скачок обеспечили в основном малые организации. Наибольший рост пришёлся на торговлю (+123 компании), обрабатывающую промышленность (+34) и сферу услуг (+31) — вместе они сформировали почти две трети общего прироста.

Китай показал самую динамичную тенденцию среди всех стран. Ближайшим конкурентом стал Узбекистан (+167 юрлиц), сохранивший второе место в общем рейтинге. На первом по-прежнему остаётся Россия — 23,1 тысячи зарегистрированных компаний, хотя их число за месяц даже сократилось на 22.

На 1 октября действующими в Казахстане числятся 5,3 тысячи китайских компаний и филиалов, или 74% от общего числа зарегистрированных. Прирост действующих компаний также составил 306 единиц, что подтверждает устойчивую тенденцию к расширению китайского бизнеса в стране.