Китайские учёные представили первый в мире 6G-чип
Новая технология обеспечивает передачу данных в 5 000 раз быстрее
В Китае разработали универсальный чип для сетей шестого поколения (6G), способный работать на всех частотах — от миллиметрового до субтерагерцового диапазона, передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.az.
По данным учёных Пекинского университета, новая технология обеспечивает передачу данных в 5 000 раз быстрее по сравнению с текущими скоростями в малонаселённых регионах США. К примеру, 50-гигабайтное видео в разрешении 8K можно будет передать всего за несколько секунд.
Разработчики подчёркивают, что универсальность 6G-чипа позволит гибко адаптироваться к различным условиям и архитектурам сетей нового поколения.
"Спрос на сверхбыстрые беспроводные соединения растёт, и такие решения становятся критически важными", - отметил профессор Ван Синцзюнь.
При этом эксперты призывают к осторожности. По их мнению, масштабное внедрение технологий 6G на всех частотах может увеличить нагрузку на электромагнитный спектр и снизить стабильность соединений в отдельных случаях.
