Китайский автопроизводитель впервые вошел в пятёрку мировых лидеров

Мировой автомобильный рейтинг меняет привычные очертания. Китайская BYD впервые пробилась в пятёрку крупнейших автопроизводителей планеты, обойдя альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. Тем временем Hyundai Motor Group поднялась на третье место, приблизившись к Volkswagen.

По итогам третьего квартала 2026 года BYD реализовала 1,32 млн автомобилей. Это на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило The Korea Herald.

Лидером мирового рейтинга остаётся Toyota Group с результатом 2,74 млн проданных автомобилей. Вторую позицию занимает Volkswagen Group — 1,89 млн машин. На третьем месте расположилась Hyundai Motor Group, реализовавшая 1,76 млн автомобилей. Отрыв от Volkswagen сократился примерно до 125 тысяч машин.

Успех BYD во многом обеспечил зарубежный рынок. За квартал экспорт компании вырос на 137% и достиг 551 тысячи автомобилей — около 42% всех продаж. Это позволило китайскому производителю нарастить показатели, несмотря на усиление конкуренции внутри страны.

У традиционных автогигантов ситуация складывается сложнее. Продажи Volkswagen в Китае сократились на 38,5%, до 406 тысяч автомобилей. Toyota также столкнулась со снижением: в сентябре её продажи упали на 19,7%, причём спад продолжается уже восьмой месяц подряд.

Не лучшие результаты показал и альянс Renault–Nissan–Mitsubishi: его квартальные продажи уменьшились на 11,1%. Особенно заметно просел Nissan, потерявший 61,6% продаж на китайском рынке.

Внутри Hyundai Motor Group динамика оказалась неоднородной. Kia увеличила продажи на 6,9%, до 829 тысяч автомобилей, тогда как Hyundai Motor сократила их на 10,1%, до 931 тысячи машин. Среди причин — забастовки на южнокорейских предприятиях и снижение продаж в Европе и Китае.

Следом за Hyundai в рейтинге расположилась General Motors с результатом 1,03 млн автомобилей. Компания, напротив, показала рост на 5,2%.

Таким образом, расширение присутствия китайских производителей за рубежом и ослабление позиций ряда традиционных концернов постепенно меняют расстановку сил в мировом автопроме.