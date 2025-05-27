Китайский бизнесмен попался на уловку автоаферистов из Жетысу
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В селе Атамекен Панфиловского района Жетысу раскрыта крупная схема автомошенничества с участием иностранных граждан. Жертвой преступников стал гражданин Китая, которому мошенники пообещали доставить партию автомобилей в Грузию, но в итоге присвоили их себе. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 314 миллионов тенге, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает полиция, аферу провернули двое мужчин 33 и 34 лет. Пользуясь доверием, они завладели 13 автомобилями, среди которых — элитные иномарки: Jetour, Mercedes C260, Mercedes GLE 260, Range Rover, Mini Cooper SE, а также Li Auto 7 и Li Auto 9.
Первой жертвой стал бизнесмен из Китая. Уверив его в том, что занимаются международной логистикой, подозреваемые получили шесть автомобилей якобы для отправки в Грузию. Машины были незаконно проданы и переправлены в Шымкент и Жамбылскую область.
Следующей жертвой стал казахстанский предприниматель, занимавшийся перевозкой авто. Он также доверился мошенникам, поручив им доставку машин в Беларусь. В результате аферисты присвоили еще семь автомобилей, которые впоследствии также были проданы по заниженным ценам через знакомых.
Подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Уголовное дело передано в суд.
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