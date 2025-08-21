Аким Абайской области Берик Уали во время рабочей поездки сообщил, что в Семее начато строительство нового транспортного перехода рядом с автогужевым мостом, известным как "Старый мост", передает BAQ.KZ.

Финансирование проекта обеспечивается за счёт безвозмездного гранта Китая. Эти средства были выделены по итогам саммита "Центральная Азия – Китай", а инициатива использовать их для строительства нового моста в Семее получила поддержку Президента Казахстана и согласование Правительства.

По словам акима, подрядная организация планирует завершить первый этап строительства до конца текущего года и открыть движение по мосту. Асфальтирование дорожного полотна запланировано на весну следующего года.

"Строительство нового моста позволит разгрузить транспортные потоки и создать более комфортные условия для жителей. При этом старый мост в следующем году будет преобразован в пешеходный. Мы хотим превратить его в просторную прогулочную зону по примеру западных стран — с велодорожками, торговыми точками и зоной отдыха. Фактически он станет пешеходным Арбатом", — отметил Берик Уали.

Таким образом, Семей получит два современных объекта: новый транспортный переход и реконструированный пешеходный мост, что значительно улучшит городскую инфраструктуру.