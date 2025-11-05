В Мангистауской области планируется строительство завода по производству предварительно обожжённых анодов для алюминиевой промышленности. Проект реализует китайская компания Shandong Hongzhi Jeyie Chemical Co., Ltd, которая намерена инвестировать 10,7 миллиарда тенге, передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи акима региона Нурдаулета Килыбая с генеральным директором компании Сон Джицзе стороны обсудили перспективы развития промышленного потенциала и расширения сотрудничества в инвестиционной сфере.

По данным компании, мощность будущего завода составит 50 тысяч тонн продукции в год, а после ввода в эксплуатацию предприятие создаст 260 новых рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2026 год.

Аким Мангистауской области подчеркнул, что регион заинтересован в привлечении стратегических инвестиций и готов оказывать содействие зарубежным партнёрам.

"Мы готовы поддерживать проекты, которые придадут импульс развитию региональной экономики и создадут новые рабочие места. Используя все возможности, обеспечим условия для их эффективной реализации в рамках закона", — отметил Нурдаулет Килыбай.

Завод будет построен на территории специальной экономической зоны “Морпорт Актау”, где уже зарегистрировано 55 отечественных и зарубежных компаний, из которых 27 работают, а 28 находятся на стадии реализации.

По итогам девяти месяцев 2025 года в СЭЗ привлечено более 25 млрд тенге инвестиций, включая 6,6 млрд тенге прямых иностранных вложений.

Компания Shandong Hongzhi Jeyie Chemical Co., Ltd является одним из ведущих предприятий химической промышленности Китая и специализируется на производстве углеродных материалов и электропроводящей продукции.