В Китае разработали ИИ-систему, способную заменить уволенных сотрудников, анализируя их рабочие материалы и стиль общения, передает BAQ.kz со ссылкой на frankmedia.ru.

Речь идет об агенте Colleague Skill, о котором сообщил портал Zhihu. Проект уже набрал около 8300 звезд на GitHub.

Чтобы создать цифрового «двойника», в систему загружают деловые переписки, скриншоты сообщений, а также проекты и другие наработки сотрудника. На основе этих данных ИИ воспроизводит не только профессиональные навыки, но и манеру коммуникации, позволяя использовать его в качестве замены.

Разработчик рекомендует применять продукт при «холодном» расставании с сотрудниками. По данным Zhihu, некоторые работники отмечают, что ранее их просили подробно фиксировать рабочие процессы и логику принятия решений. Впоследствии эти материалы могли использоваться для обучения ИИ после их увольнения.

Также публикуются примеры переписок, в которых цифровые копии сотрудников прямо заявляют, что являются их виртуальными версиями.

Читай также: Эксперт предупредил о рисках оплаты по лицу и ладони