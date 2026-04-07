Китайский стартап научился копировать сотрудников
Разработчик рекомендует применять продукт при «холодном» расставании с сотрудниками
В Китае разработали ИИ-систему, способную заменить уволенных сотрудников, анализируя их рабочие материалы и стиль общения, передает BAQ.kz со ссылкой на frankmedia.ru.
Речь идет об агенте Colleague Skill, о котором сообщил портал Zhihu. Проект уже набрал около 8300 звезд на GitHub.
Чтобы создать цифрового «двойника», в систему загружают деловые переписки, скриншоты сообщений, а также проекты и другие наработки сотрудника. На основе этих данных ИИ воспроизводит не только профессиональные навыки, но и манеру коммуникации, позволяя использовать его в качестве замены.
Разработчик рекомендует применять продукт при «холодном» расставании с сотрудниками. По данным Zhihu, некоторые работники отмечают, что ранее их просили подробно фиксировать рабочие процессы и логику принятия решений. Впоследствии эти материалы могли использоваться для обучения ИИ после их увольнения.
Также публикуются примеры переписок, в которых цифровые копии сотрудников прямо заявляют, что являются их виртуальными версиями.
