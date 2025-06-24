Министерство энергетики Казахстана подписало три контракта на разведку и добычу углеводородов с национальными компаниями "КазМунайГаз" и "QazaqGaz". Одним из ключевых партнеров по проекту впервые стала китайская государственная корпорация CNOOC (China National Offshore Oil Corporation), которая заходит на казахстанский рынок с инвестициями, передает BAQ.KZ.

Разведка будет вестись на участках "Жылыой", "Аккудук" и "Северный-2". Общий объём инвестиций в период геологоразведки составит порядка 23,7 млрд тенге.

На месторождениях планируется проведение масштабной 3D-сейсморазведки (около 550 кв. км), бурение трёх независимых разведочных скважин общей глубиной не менее 7 000 метров и двух зависимых – не менее 5 000 метров. Также рассматривается возможность бурения одной подсолевой скважины глубиной до 4 500 метров на участке "Жылыой" - в зависимости от результатов сейсморазведки.

Для Казахстана это не только очередной этап в развитии минерально-сырьевого комплекса, но и важный шаг в привлечении крупных иностранных инвесторов, особенно из числа глобальных игроков энергетического сектора. Вхождение CNOOC на рынок страны может усилить технологический потенциал и стимулировать новые проекты в сфере разведки и добычи.

По данным Министерства энергетики, реализация соглашений будет находиться под постоянным контролем, а результаты геологоразведки могут лечь в основу долгосрочного ресурсного планирования и энергетической безопасности Казахстана.