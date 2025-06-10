573 единицы списанного транспорта, признанного непригодным к эксплуатации, были выставлены на электронные торги как металлолом, передает BAQ.KZ.

Объект, известный в народе как "кладбище автобусов", располагался в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Согласно данным Электронной торговой площадки, стартовая цена лота составляла 93 314 747 тенге.

Торги начались 3 июня и завершились продажей за 160 332 109 тенге — почти на 72% выше начальной стоимости.

В документах отмечается, что автобусы были приобретены в 2018 году, однако на момент оценки (февраль 2025 года) признаны полностью непригодными к эксплуатации.

Как сообщается, покупатель обязан осуществить самовывоз в течение 60 календарных дней. При необходимости разукомплектация до состояния лома должна проводиться вне территории продавца.

Ранее в соцсетях и СМИ это скопление заброшенного транспорта нередко называли "кладбищем автобусов" — они простаивали без движения, вызывая вопросы у местных жителей о целевом использовании бюджетных средств.