"Кладбище автобусов" в Алматинской области ушло с молотка дороже стартовой цены
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573 единицы списанного транспорта, признанного непригодным к эксплуатации, были выставлены на электронные торги как металлолом, передает BAQ.KZ.
Объект, известный в народе как "кладбище автобусов", располагался в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
Согласно данным Электронной торговой площадки, стартовая цена лота составляла 93 314 747 тенге.
Торги начались 3 июня и завершились продажей за 160 332 109 тенге — почти на 72% выше начальной стоимости.
В документах отмечается, что автобусы были приобретены в 2018 году, однако на момент оценки (февраль 2025 года) признаны полностью непригодными к эксплуатации.
Как сообщается, покупатель обязан осуществить самовывоз в течение 60 календарных дней. При необходимости разукомплектация до состояния лома должна проводиться вне территории продавца.
Ранее в соцсетях и СМИ это скопление заброшенного транспорта нередко называли "кладбищем автобусов" — они простаивали без движения, вызывая вопросы у местных жителей о целевом использовании бюджетных средств.
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