Казахстан всё острее ощущает последствия глобального изменения климата. За период 1991–2020 годов среднегодовая температура выросла на 0,9 °C по сравнению с 1961–1990 годами, что сопровождается учащением экстремальной жары, особенно на юге и западе страны. Международные исследования подтверждают уязвимость республики: по индексу ND-GAIN Казахстан занимает 46-е место среди 181 государства, а Всемирный банк предупреждает, что около 75% территории страны подвержено климатическим рискам. О том, какие угрозы несёт эта уязвимость, рассказывает корреспондент BAQ.KZ.

Угрозы для сельского хозяйства

Сельское хозяйство Казахстана напрямую зависит от погодных условий и уже сегодня страдает от засух и экстремальных температур. Засуха стала регулярным бедствием, наносящим тяжёлый ущерб урожаям и поголовью скота. Так, после засушливых лет нашествия саранчи уничтожили около 220 тыс. гектаров пшеницы в 1999 году и ещё 200 тыс. гектаров в 2008-м. Потепление повышает вероятность подобных эпизодов, расширяя ареал вредителей.

"По статистике, около 70% земель Казахстана деградированы. Это огромная цифра. Многие земли заброшены ещё с 90-х годов, за ними не ухаживали. Пастбища зарастают сорняками, плодородный слой (гумус) выветривается. Мы заметили это при инвентаризации парниковых газов: около 25 млн тонн выбросов идёт не от промышленности, а именно от земли", – отметил климатический аналитик ПРООН в Казахстане Саулет Сакенов.

Фото: коллаж BAQ.KZ

Согласно оценкам Всемирного банка, без дополнительных мер адаптации урожайность ключевой культуры Казахстана – пшеницы – к середине века может сократиться на 20–50%. Аналогичный прогноз приводит Программа развития ООН (UNDP), отмечая, что деградация пастбищ под воздействием изменения климата и снижения уровня осадков приведёт к падению их продуктивности примерно на 10% уже к 2030 году.

"Один из путей решения – передавать земли фермерам, но у них часто нет средств на современные технологии. Хозяйства же гонятся за количеством, а не за устойчивостью, что лишь усугубляет проблему", – подчеркнул Сакенов.

В целом климатические изменения нанесут преимущественно негативный удар по аграрному сектору. Для Казахстана, который является одним из крупнейших мировых экспортёров зерна, это означает не только внутренние потери, но и риски для глобальной продовольственной безопасности.

Водные ресурсы под давлением климата

Водные ресурсы Казахстана остаются одними из самых уязвимых к изменению климата. Дефицит воды в засушливых регионах уже ощущается и, по прогнозам, будет только усиливаться. По расчётам Всемирной метеорологической организации (ВМО), к 2050 году среднегодовая температура в стране повысится ещё на 2–3 °C. При этом годовое количество осадков увеличится не более чем на 10%.

Фото: коллаж BAQ.KZ

Ситуацию усугубляют экстремальные паводки: впервые за 80 лет наводнение стало одним из самых масштабных бедствий. По данным официального ресурса Премьер‑министра РК, пострадали не менее 12 регионов, было эвакуировано свыше 120 000 человек.

По прогнозам Всемирного банка, уже к 2040 году дефицит пресной воды в Казахстане может достичь 50% от потребностей экономики, в том числе из‑за ускоренного таяния ледников.

"По данным ПРООН, ледники Тянь-Шаня и Алтая за последние 60 лет ежегодно теряют около 0,75% площади, и к концу века значительная их часть может исчезнуть. Согласно проектам ЮНЕСКО, мы уже утратили до 70% ледников. Алматы зависит от ледниковых вод: если процесс не остановить, реки, питающие Балхаш, обмелеют, и озеро может повторить судьбу Арала", – отметил Сакенов.

Риски для здоровья населения

Климатические изменения представляют всё более серьёзную угрозу для здоровья населения. Программа ООН по окружающей среде (UNEP) предупреждает, что прямые и косвенные эффекты глобального потепления могут привести более чем к 30 различным негативным последствиям для здоровья.

Согласно исследованию Honda и соавторов (2014), приведённому в отчётах Всемирного банка о климатических рисках для Центральной Азии, без адаптационных мер смертность от экстремальной жары в регионе вырастет на 139 % к 2030 году и может достичь 300 % к 2050 году. Эти прогнозы основаны на моделях, учитывающих рост средних температур и учащение волн жары. Экстремальная жара также способствует возникновению пыльных бурь и смога, что увеличивает риск респираторных заболеваний.

Фото: коллаж BAQ.KZ

Показателен пример Приаралья. По данным Всемирной организации здравоохранения, высохшее дно Аральского моря, насыщенное солью и остатками пестицидов, ежегодно выбрасывает в атмосферу до 43 миллионов тонн токсичной пыли. Переносимые ветрами частицы вызывают рост заболеваний дыхательных путей, сердечно‑сосудистой системы и онкологии (ВОЗ, UNEP, PMC).

Согласно исследованиям ВОЗ и ЮНЕП, уровень младенческой смертности в Приаралье достигал 75 на 1000 рождений, а до 70 % детей страдали от анемии и задержки развития. Учёные отмечают рост заболеваний печени и почек, а также увеличение частоты рака пищевода и лёгких. Потепление климата усугубляет ситуацию: высокие температуры усиливают распространение пыли и создают благоприятные условия для циркуляции инфекционных болезней.

Не менее тревожен пример недавних стихийных бедствий. Масштабные весенние паводки 2024 года в Казахстане стали серьёзным испытанием для системы здравоохранения. На брифинге в СЦК тогдашний вице‑министр здравоохранения и главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова отметила, что подобные наводнения создают условия для вспышек острых кишечных инфекций, дизентерии, брюшного тифа и холеры.

Таким образом, международные прогнозы и исследования указывают, что без активных мер адаптации риски будут только усиливаться: урожайность ключевых культур снизится, дефицит пресной воды достигнет критических масштабов, а экстремальная жара и экологические катастрофы – от пыльных бурь до паводков – станут прямой угрозой жизни и здоровью населения. В этих условиях выработка системных мер адаптации и переход к устойчивому развитию становятся не только задачей государства, но и условием сохранения благополучия будущих поколений.