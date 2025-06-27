Алматинцы массово жалуются на нашествие древесных клопов - особенно сильно страдают жители Турксибского района, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК. Люди говорят, что насекомые оккупировали дворы, стены, окна и даже квартиры. Москитные сетки уже не спасают, а отрава помогает лишь на несколько часов. Ситуация вызывает у горожан панику и возмущение.

Насекомые, по словам жильцов, лезут буквально везде - в еду, одежду и даже в постель. Некоторые семьи, не выдержав напасти, временно покинули свои дома. Причину нашествия люди видят в запущенных зарослях и старых деревьях рядом с домами, где клопы и обитают.

"Они лезут в еду, в постель, даже в уши. Спать невозможно. Отрава не помогает, они появляются снова!", - жалуется местная жительница Марина Аксиненко.

Несмотря на обращения в акимат, кардинальных решений пока нет. По словам представителей управления экологии, дезинсекция проводится с апреля и продлится до сентября. Однако, по мнению ученых, без комплексного подхода - санитарной обрезки деревьев, удаления старой коры и привлечения естественных врагов - победить клопов невозможно.

Ботаники напоминают: одна самка древесного клопа способна отложить до 200 яиц, а при благоприятных погодных условиях насекомые размножаются особенно быстро. Последний раз подобное массовое нашествие клопов в Алматы наблюдалось шесть лет назад.

Власти рекомендуют жителям сохранять спокойствие и при необходимости подавать заявление на дополнительную обработку двора в районное управление экологии. Но жители надеются не только на дезинсекцию, а на системные меры - пока же борьба с клопами ведется неравная.