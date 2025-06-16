С 16 по 18 июня 2025 года столицу Казахстана с официальным визитом посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, передает BAQ.KZ. Главной частью визита станет участие в Втором заседании Делового совета "Китай – Центральная Азия", которое состоится 17 июня в Астане. Ожидается участие глав всех пяти государств Центральной Азии, что подчеркивает высокий статус мероприятия.

Форум станет важной платформой для обсуждения регионального экономического сотрудничества, инвестиций, транспортной интеграции и технологического обмена. В преддверии заседания деловые круги стран уже активно обмениваются предложениями по новым проектам в энергетике, инфраструктуре и цифровизации.

Однако визит такого масштаба потребует временных ограничений в передвижении по городу. Как сообщает акимат столицы, ряд центральных улиц Астаны будет перекрыт в целях обеспечения безопасности и удобства делегаций. Основные ограничения затронут:

Проспект Кабанбай батыра (от аэропорта до проспекта Мангилик Ел);

Проспект Мангилик Ел и улицу Д. Кунаева;

Улицу Керей, Жанибек хандар, проспект Тәуелсіздік;

Улицы К. Аманжолова и Ж. Нажимеденова — 17 июня с 14:00 до 20:30 в районе Дворца мира и согласия.

Акимат призывает астанчан заранее планировать маршруты, обращать внимание на временные указатели и проявлять терпение в дни визита высокого гостя.