КазМунайГаз прокомментировал инцидент с танкером на КТК, передает BAQ.KZ.

– Судно MATILDA зафрахтовано ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (дочерняя компания КМГ). Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского Трубопроводного Консорциума была запланирована на 18 января 2026 года.

13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения.

Пострадавших среди экипажа нет. По предварительной оценке, судно остается мореходным, признаков серьезных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено. Ведется оценка ущерба, – сообщили в КМГ.