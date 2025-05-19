Комитет национальной безопасности Республики Казахстан в сотрудничестве с компетентными органами России и Кыргызстана провёл успешные спецоперации по пресечению международной наркопреступности, передаёт BaigeNews.kz. В результате двух координированных операций были ликвидированы крупные каналы поставки синтетических наркотиков.

В ходе мероприятий на территории трёх стран задержаны четверо участников преступной группы, причастных к оптовым поставкам запрещённых веществ. У них изъято 20 килограммов синтетических наркотиков, предназначенных для распространения на территории Центральной Азии.

КНБ подчёркивает, что нейтрализация таких каналов - приоритет в борьбе с транснациональной наркопреступностью. Совместные усилия спецслужб Казахстана, России и Кыргызстана позволили не только предотвратить распространение опасных веществ, но и нанести серьёзный удар по организованным преступным группировкам.

Оперативные мероприятия по выявлению и пресечению международных каналов наркотрафика продолжаются. Силовые ведомства подчёркивают: работа по защите общества от наркотической угрозы будет усилена в рамках международного взаимодействия и национальной стратегии по обеспечению безопасности.