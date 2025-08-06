  • 6 Августа, 14:06

КНБ изъял более 40 единиц оружия и пресек хищение взрывчатки

В восьми регионах Казахстана прошли рейды против незаконного оружия.

Сегодня, 12:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
КНБ РК Сегодня, 12:50
Сегодня, 12:50
107
Фото: КНБ РК

Комитетом национальной безопасности совместно с МВД и при координации прокуратуры продолжается системная работа по пресечению незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, передает BAQ.KZ.

В июле 2025 года силовики провели серию оперативных мероприятий в Алматы, а также в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях.

В результате изъято 45 единиц огнестрельного оружия, в том числе:

  • 6 автоматов "Калашникова",
  • 18 пистолетов различных модификаций,
  • 14 охотничьих ружей,
  • 7 обрезов.

Также из оборота выведены:

  • 6 гранат,
  • 2 тротиловые шашки,
  • свыше 400 единиц боеприпасов.

Кроме того, в Акмолинской области выявлен и пресечён канал хищения промышленной взрывчатки на одном из предприятий региона. В ходе операции изъято 20 килограммов взрывчатого вещества.

Комитет национальной безопасности сообщает, что иная информация по делу не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК.

Работа по обеспечению общественной безопасности и пресечению незаконного оборота оружия и взрывчатки будет продолжена.

Самое читаемое

Наверх