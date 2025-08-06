КНБ изъял более 40 единиц оружия и пресек хищение взрывчатки
В восьми регионах Казахстана прошли рейды против незаконного оружия.
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Комитетом национальной безопасности совместно с МВД и при координации прокуратуры продолжается системная работа по пресечению незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, передает BAQ.KZ.
В июле 2025 года силовики провели серию оперативных мероприятий в Алматы, а также в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях.
В результате изъято 45 единиц огнестрельного оружия, в том числе:
- 6 автоматов "Калашникова",
- 18 пистолетов различных модификаций,
- 14 охотничьих ружей,
- 7 обрезов.
Также из оборота выведены:
- 6 гранат,
- 2 тротиловые шашки,
- свыше 400 единиц боеприпасов.
Кроме того, в Акмолинской области выявлен и пресечён канал хищения промышленной взрывчатки на одном из предприятий региона. В ходе операции изъято 20 килограммов взрывчатого вещества.
Комитет национальной безопасности сообщает, что иная информация по делу не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК.
Работа по обеспечению общественной безопасности и пресечению незаконного оборота оружия и взрывчатки будет продолжена.
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