Комитетом национальной безопасности совместно с МВД и при координации прокуратуры продолжается системная работа по пресечению незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, передает BAQ.KZ.

В июле 2025 года силовики провели серию оперативных мероприятий в Алматы, а также в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях.

В результате изъято 45 единиц огнестрельного оружия, в том числе:

6 автоматов "Калашникова",

18 пистолетов различных модификаций,

14 охотничьих ружей,

7 обрезов.

Также из оборота выведены:

6 гранат,

2 тротиловые шашки,

свыше 400 единиц боеприпасов.

Кроме того, в Акмолинской области выявлен и пресечён канал хищения промышленной взрывчатки на одном из предприятий региона. В ходе операции изъято 20 килограммов взрывчатого вещества.

Комитет национальной безопасности сообщает, что иная информация по делу не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК.

Работа по обеспечению общественной безопасности и пресечению незаконного оборота оружия и взрывчатки будет продолжена.