Комитет национальной безопасности Казахстана объявил в международный розыск 45-летнего Уильямса Коула. Ориентировку на мужчину опубликовали 21 ноября на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры.

Розыскное дело зарегистрировано в Туркестанской области, его ведёт отдел полиции Сарыагашского района по инициативе КНБ.

По данным ориентировки, Коул родился 13 марта 1981 года. Гражданство мужчины не уточняется. Обстоятельства предполагаемого нарушения также пока не раскрываются.