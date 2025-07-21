Советник государственного секретаря РК Ерлан Карин в интервью депутату Мажилиса и журналисту Нартаю Аралбайулы рассказал, какие книги и приложения могут подталкивать детей к агрессии и насилию, передаёт BAQ.KZ.

По словам Ерлана Карина, в сентябре 2024 года две школьницы в Алматы покончили с собой после просмотра опасного контента в социальных сетях. В ходе расследования выяснилось, что аналогичный контент просматривали и другие дети. Карин подчеркнул, что после этой трагедии возникла угроза жизни и других несовершеннолетних.

"На уровне Администрации Президента мы взяли этот вопрос на контроль, оперативно утвердили план мер и одновременно провели собрания родительских комитетов во всех регионах. На этих встречах мы предупреждали родителей: “В планшетах, смартфонах есть такие приложения, такие аккаунты. Проверьте, есть ли подобный контент на устройствах, которыми пользуются ваши дети, и будьте бдительны”", — заявил Государственный советник.

После этих собраний, по словам Ерлана Карина, на смартфонах даже учеников начальных классов были обнаружены подозрительные приложения.

"У детей, которые учатся во втором классе, на их смартфонах и планшетах были обнаружены подозрительные и опасные приложения. Названия некоторых из них написаны на английском языке. Родители ведь часто не понимают, о чём речь. Например, одно из приложений называется “Нужно убежать от родителей”, и в нём даются задания. Ребёнок воспринимает это как игру. Такой контент и такие приложения сначала вовлекают детей в виде игры, а потом переводят это в другое содержание — настраивая их против родителей", — сказал он.

Ерлан Карин отметил, что дети, совершившие самоубийство, не только смотрели опасный контент, но и приобрели специальные книги, посвящённые этой теме.

"После изучения того случая выяснилось, что дети, покончившие с собой, читали определённую литературу. Мы нашли и просмотрели ту книгу, сходили в книжный магазин в городе и обнаружили ещё около десяти похожих книг. Если смотреть на обложку, на содержание — кажется, что никакой опасности нет. Вроде бы о взаимоотношениях, о любви среди молодёжи. Но, прочитав эти литературные книги, дети погружались в другие мысли, а потом заходили в приложения, посвящённые героям этих книг, и в итоге сводили счёты с жизнью", — сказал государственный советник.

Он также сообщил, что в книжных магазинах были проведены проверки, и книги с подобным содержанием изъяты из оборота.