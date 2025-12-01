В Алматы к празднованию Дня Независимости Республики Казахстан завершён проект архитектурной подсветки 200-метровой телевизионной и радиовещательной башни, передает BAQ.KZ. Объект расположен в Бостандыкском районе — на пересечении улиц Сатпаева и Желтоксан.

Обновлённое освещение подчеркнуло уникальную конструкцию одной из самых узнаваемых инженерных доминант города, превратив телебашню в яркий акцент вечернего облика мегаполиса. Теперь башня стала не только важным элементом городской инфраструктуры, но и заметной частью современной архитектурной иллюминации Алматы.

В рамках проекта выполнен комплекс технических работ: установлены современные световые прожекторы, проложены новые кабельные линии и внедрена система интеллектуального управления освещением. Она позволяет создавать различные световые сценарии и адаптировать подсветку к праздничным и городским событиям. Обновлённая телебашня стала символом праздничного настроения и ещё одной визуальной точкой притяжения в ночном Алматы.