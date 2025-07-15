В Казахстане стартовала масштабная программа реновации региональной медицины. Обновления коснутся 15 областных детских больниц, 17 перинатальных центров и многопрофильных стационаров, передает BAQ.KZ.

Цель - повысить доступность и качество медицинской помощи в регионах, внедрить современные технологии и снизить уровень смертности. Одним из приоритетов станет модернизация медицинского оборудования в рамках технологического обновления на 2026–2028 годы.

Сегодня в стране функционируют 36 многопрофильных (взрослых и детских) больниц с коечным фондом в 15 550 мест. Однако, по данным Минздрава, только 20% из них ориентированы на лечение наиболее актуальных заболеваний, напрямую влияющих на инвалидизацию, утрату трудоспособности и качество жизни.

Параллельно в регионах планируется открыть центры телемедицины, симуляционного обучения, продвинутого менеджмента и медицинских технологий. Это позволит больницам и перинатальным центрам оказывать дистанционные консультации с привлечением республиканских и международных экспертов, а также координировать маршруты сложных пациентов.

Организационно-методическую поддержку регионам окажут национальные научные центры и институты.

По мнению властей, эти меры позволят не только улучшить диагностику и лечение в регионах, но и повысят профессиональный уровень медицинского персонала. Важной составляющей реформы станет развитие симуляционного обучения и дистанционного сопровождения пациентов.

Реализация программы рассчитана на несколько лет и станет одним из ключевых направлений в развитии регионального здравоохранения.