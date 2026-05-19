В Казахстане впервые подняли в воздух аэротакси eVTOL

В Alatau City состоялся первый демонстрационный полет аэротакси eVTOL - электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки. Казахстан стал первой страной региона, представившей полноценную экосистему городской воздушной мобильности, передает BAQ.kz.

Проект реализуется казахстанской компанией Alatau Advance Air Group Ltd. совместно с партнерами из США, Китая, Южной Кореи и Италии при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Как прошло первое испытание

Главным событием презентации стал тестовый полет аппарата AutoFlight Prosperity, рассчитанного на одного пилота и пять пассажиров. Аэротакси оснащено 13 электромоторами, может развивать скорость до 200 км/ч и преодолевать до 200 километров на одном заряде.

Первый испытательный полет прошел без пассажиров на борту - в соответствии с международными требованиями безопасности.

В Казахстане создают «экономику малых высот»

Как отметил министр цифрового развития Жаслан Мадиев, Казахстан делает важный шаг в развитии транспорта нового поколения.

"Сегодня Казахстан делает важный шаг в развитии транспорта нового поколения. Демонстрационные полеты eVTOL показывают, что прорывные технологии городской воздушной мобильности постепенно переходят из концепции в практическую плоскость", - заявил он.

По словам министра, в стране формируется новая отрасль - "экономика малых высот". Речь идет о создании целой инфраструктуры: аэротакси, вертипортов, цифровой навигации и грузовых дронов.

От аэропорта Алматы до Медеу - за 10 минут

Во время презентации также показали беспилотные системы доставки грузов из Китая и США, а также цифровую платформу управления воздушным движением.

Для проекта уже начали строить первый вертипорт - специальную площадку для взлета, посадки и зарядки аэротакси. В будущем воздушная сеть должна связать Alatau City, Алматы и туристические объекты Алматинской области.

По расчетам разработчиков, путь от аэропорта Алматы до Медеу на аэротакси может занимать всего 10–12 минут.

Общий объем инвестиций в развитие городской воздушной мобильности оценивается в 300 млн долларов.

Кроме того, компания AAAG подписала меморандум с AutoFlight на поставку 50 аппаратов серии V2000/V5000. Соглашение предусматривает обучение казахстанских специалистов, трансфер технологий и создание сервисного центра по обслуживанию техники.

Разработчики отмечают, что технологии eVTOL сейчас находятся примерно на том же этапе развития, что и электромобили 10–15 лет назад, а Казахстан стремится стать одним из первых участников новой глобальной индустрии.