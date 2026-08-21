Когда будут известны результаты конкурса на гранты в магистратуру

В Казахстане состоялось заседание Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов для обучения в магистратуре на 2026-2027 учебный год.

На заседании были рассмотрены заявления претендентов и проведено распределение государственных образовательных грантов на основе конкурсного отбора в соответствии с действующими правилами.

В состав Республиканской комиссии вошли представители Министерства науки и высшего образования РК, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и общественных организаций.

Сколько заявлений поступило

В этом году на участие в конкурсе поступило около 23 тысяч заявлений. Это на 3 тысячи больше показателя прошлого года.

Какие направления наиболее востребованы

Среди будущих магистрантов наибольшей популярностью пользуются направления «Педагогические науки», «Информационно-коммуникационные технологии», а также «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли».

Когда опубликуют результаты

Результаты конкурса будут опубликованы до 25 августа 2026 года на официальных страницах Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования в социальных сетях.

Таким образом, участники конкурса смогут узнать о результатах в ближайшие дни.

Когда пройдет зачисление

Зачисление будущих магистрантов в организации высшего и послевузовского образования будет проводиться до 28 августа 2026 года включительно.

Абитуриентам рекомендуется следить за официальными страницами Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования, где будет опубликована информация о результатах конкурсного отбора.