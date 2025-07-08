Когда картофель станет дешевле? Минсельхоз назвал сроки
Министр Сапаров прокомментировал вопрос
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство сельского хозяйства ожидает снижение цен на картофель — однако не в ближайшее время. Как сообщил глава ведомства Айдарбек Сапаров, подешевеет картофель только осенью, передает BAQ.KZ.
"Совместно с министром торговли мы уже провели заседания, работаем вместе. Если выявляем наценки выше предельной цены — штрафуем продавцов", — отметил Сапаров.
Министр также сообщил, что в этом году посевные площади картофеля увеличены на 20 тысяч гектаров. По его словам, ожидается хороший урожай, которого будет достаточно для внутреннего рынка.
"Урожайность, думаю, будет нормальная. И осенью цена должна снизиться", — добавил министр.
Напомним, весной и в начале лета в ряде регионов Казахстана фиксировался рост цен на картофель, что вызывало жалобы потребителей.
Ранее редакция писала о причинах повышения цен на картофель. Предприниматели считают, что основная причина заключается в трейдерах.
Самое читаемое
- Алматинские врачи спасли супружескую пару с острым инфарктом
- Питомник на 6 млн саженцев в год планируют построить в области Абай
- Казахстан победил в одном из самых престижных цифровых конкурсов
- Деятельность подпольной нарколаборатории пресечена близ Алматы
- В Актобе стартовала первая дворовая футбольная лига среди детей