Сегодня дефицит электричества наблюдается только в пиковые часы в, так называемый вечерний, максимум. Руководитель управления Департамента Министерства энергетики Берден Оспан пояснил, что закуп ведется у сопредельных стран: России и Узбекистана. Подробнее читайте в материаеле корреспондента BAQ.kz.

"У нас в единой энергетической системе Казахстана в целом вплоть до 2021 года наблюдался профицит электрической энергии и мощности. Первый дефицит у нас он возник в 2022 году. Если в цифрах, то генерация по стране была 112,8 миллиардов киловатт-часов, а потребление 112,9 миллиардов. И также в 2023 году генерация у нас была на уровне 112,8, потребление выросло 115 миллиардов киловатт-часов. В прошлом году, в 2024 году, генерация составила 117,9 миллиардов киловатт-часов, а потребление составило 119,9", - рассказал спикер.

За прошлый год плановый импорт электроэнергии из Российской Федерации составил 2,2 миллиарда киловатт-часов. Для сохранения энергобезопасности профильное ведомства разработало План по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года. В его рамках намерены отремонтировать уже существующие станции и построить новые, способные генерировать более 26 гигаватт мощностей.

Первые проекты введут в эксплуатацию уже к концу 2026-го. Опубликованные в рамках аукционов 2022 и 2024 года, их планируется завершить до конца 2027 и 2028 годов. Соответственно, уже в конце 2027 года ожидается профицит в отечественной энергосистеме.

"В рамках данного плана планируется провести модернизацию, реконструкцию и расширение существующих станций на суммарную мощность более 5 ГВт. Также на разных стадиях прорабатываются проекты по строительству новой базовой генерации с мощностью порядка 10,5 ГВт, а также АЭС – 2,4 ГВт и проекты возобновляемых источников энергии с мощностью 8,5 ГВт. Это все в рамках этого плана", - говорит Берден Оспан.

К реализации четырех проектов по строительству парогазовых установок уже приступили. Они появятся в Туркестанском и Кызылординском регионах, в области Улытау и в Алматы. По его итогам очередного аукциона 2024 года определили еще четыре победителя с суммарной мощностью в 700 МВт в Актюбинской, Жамбылской и Атырауской областях.