В начале июня цена на картофель в супермаркетах по-прежнему остается на уровне 400 тенге за килограмм. На брифинге в Мажилисе заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что на рынке действует закон спроса и предложения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Честно говоря, понятие "высокая" или "низкая" цена – это относительно. Есть закон спроса и предложений. В этом году с картошкой произошли такие вещи: ни в Белоруссии, ни в России, ни в Узбекистане картошка не уродилась. В Казахстане были достаточно большие запасы, мы сформировали их в прошлом году, но фермеры должны были что-то заработать", – отметил Жумангарин.

Он напомнил, что правительство не ограничивало вывоз картофеля за рубеж, дав возможность аграриям получить прибыль. Однако после резкого роста цен экспорт все же ограничили. При этом вводить ценовое регулирование, по словам министра, не стали.

"У нас два пути. Первое: ограничить цену картошки. Тогда ее никто в этом году не посадит и на следующий год мы точно нарвемся на дефицит. Либо ограничить вывоз картошки – мы это сделали. Мы вывоз картошки ограничили. Но цену картошки мы ограничивать не стали. Почему? Потому что это не рыночный инструмент", – пояснил Жумангарин.

Вице-премьер добавил, что на полках магазинов не было ни одного дня, когда картофель отсутствовал. Сейчас, по его словам, в продажу поступает молодая картошка из Туркестана – по 200-300 тенге с полей. Кроме того, в Астане разгружаются 50 контейнеров импортного картофеля.