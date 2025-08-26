Когда поедем без пробок: акимат сообщил сроки открытия улиц в Алматы
Город готовится к осени и отопительному сезону.
В акимате Алматы сообщили о восстановлении движения на ряде улиц города, передает BAQ.KZ. Вопрос обсуждался на совещании под председательством акима Дархана Сатыбалды, посвящённом подготовке инженерных сетей и объектов инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.
Как доложил руководитель управления водоснабжения и энергетики Нурбакыт Серикбай, 25 августа уже открыто движение на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова, а также по улицам Сатпаева — Байтурсынова, Бухар Жырау — Маркова и Бекмаханова. До 1 сентября движение планируют возобновить на улицах Лавренева и Габдуллина, а до 7 сентября — на Жамбыла и Жарокова. Помимо транспортных вопросов, на совещании рассмотрели подготовку жилых комплексов "Тамарикс", "Сакура" и "Алтын Сити" к отопительному сезону. Здесь вместе с застройщиками ведутся работы по запуску котельных.
Дархан Сатыбалды поручил взять под особый контроль эксплуатацию бесхозных модульных котельных, чтобы исключить перебои с теплом из-за отсутствия ответственных организаций. Градоначальник также обратил внимание подрядчиков на необходимость в кратчайшие сроки завершить восстановление дорожного покрытия после земляных работ.
