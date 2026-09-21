Когда до нужной клиники сотни километров, счет идет на часы. В таких случаях в Казахстане подключают санитарную авиацию. Только за восемь месяцев 2026 года медики выполнили 1 495 вылетов и перевезли 1 543 пациента, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Еще 4 703 консультации врачи провели дистанционно.

Ежегодно санитарная авиация выполняет до 2 тысяч вылетов. Ее отправляют за пациентами в тяжелом состоянии из отдаленных районов, доставляют профильных специалистов на место и при необходимости эвакуируют казахстанцев из-за рубежа.

Во время полета помощь не прерывается. Медики сопровождают пациента в пути, следят за его состоянием и передают врачам профильной клиники.

В отдельных случаях специалисты сами вылетают к пациенту. Если перевозка слишком рискованна, операцию могут провести на месте.

Из Турции, Китая и Таиланда

Отдельное направление связано с международной эвакуацией.

Если гражданин Казахстана находится в тяжелом состоянии в зарубежной клинике и по медицинским показаниям не может вернуться обычным рейсом, его могут доставить домой специальным бортом с медицинским сопровождением.

В 2025 году таких международных вылетов было девять. Пациентов эвакуировали из Турции, Германии, Южной Кореи, Вьетнама, Кыргызстана и Египта.

Еще девять международных вылетов выполнили за восемь месяцев 2026 года. Казахстанцев доставляли из Албании, Италии, Турции, Китая, Таиланда, России и Узбекистана.

Работу санитарной авиации координирует Национальный координационный центр экстренной медицины.

Для пациентов такая помощь оплачивается государством. Ее смысл в том, чтобы человек получил нужное лечение независимо от того, насколько далеко находится ближайшая подходящая клиника.