Кого сняла фотоловушка в Чарыне: редкий кадр из дикой природы
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Неожиданный «гость» попал в объектив фотоловушки, установленной на территории Чарынского государственного национального природного парка. Камера зафиксировала туркестанскую рысь в естественной среде обитания.
Кадр опубликовали сотрудники нацпарка. Рысь — осторожный и скрытный хищник, поэтому увидеть ее в дикой природе удается нечасто.
В нацпарке такие кадры называют возможностью заглянуть в скрытую от человека жизнь Чарына. Фотоловушка работает без постоянного присутствия людей и позволяет фиксировать животных, которые обычно стараются не попадаться на глаза.
«Еще один редкий кадр из скрытой от наших глаз жизни Чарына», — отметили в нацпарке.
Сотрудники также подчеркнули, что фотоловушки помогают наблюдать за дикими животными, не беспокоя их в естественной среде.
Ранее фотоловушки уже не раз фиксировали редких обитателей казахстанских нацпарков. В конце июля в Чарынском нацпарке инспекторы сняли на видео птенца черного грифа — одной из редких хищных птиц региона. Там же камеры запечатлели поединок джейранов, занесенных в Красную книгу Казахстана.
Еще раньше туркестанская рысь попала в объектив фотоловушки в государственном национальном природном парке «Тарбагатай». Хищник пришел к водопою, что позволило специалистам получить новые кадры животного в естественной среде.
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