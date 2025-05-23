В рамках масштабного проекта по развитию Алматинского горного кластера планируется объединение популярных направлений — курорта Шымбулак и урочища Кок-Жайлау — в единый туристический маршрут, передаёт BAQ.KZ.

Как подчеркнул глава правительства, объединение курортов станет частью реализации мастер-плана, который предусматривает развитие туристической инфраструктуры от Талгара до Каскелена, включая строительство до 700 км горнолыжных трасс. Центральная зона, куда входят Шымбулак, Ой-Қарағай, Пионер, Бутаковка и Кимасар, будет развиваться в первую очередь. Планируется создание канатных дорог, пешеходных и велосипедных маршрутов, этно-отелей, глэмпинга, а также экологически чистого транспорта.

"Мы намерены принять меры по строительству высокогорного курорта мирового уровня. Горы Алматы — одни из лучших в мире. Проект Кок-Жайлау, который ранее приостанавливался, будет возобновлен. Наступило время решительных действий", — отметил Олжас Бектенов.

По словам генерального секретаря Национальной лыжной ассоциации Аскара Валиева, соединение курортов Ой-Қарағай и Шымбулак через промежуточные зоны — Пионер, Кимасар и Бутаковку — создаст единое туристическое пространство и значительно разгрузит действующую инфраструктуру.

Проект предполагает соблюдение принципов экологической устойчивости и минимальное вмешательство в природный ландшафт. В частности, все подъемники будут спроектированы с учетом инклюзивности, а строительство будет вестись с применением технологий цифрового мониторинга окружающей среды.

Объединение Кок-Жайлау и Шымбулака станет частью первого в Казахстане всесезонного туристического кластера, который, как ожидается, станет одним из крупнейших в Центральной Азии и откроет новые возможности для внутреннего и въездного туризма.

Здесь же была презентована концепция комплекса Медеу ЭКО парк. Проект направлен на комплексное благоустройство одной из наиболее посещаемых достопримечательностей Алматы. С учетом прогнозируемого роста числа посетителей предусмотрено создание современного ландшафтного парка с полноценной инфраструктурой для семейного и активного отдыха.

Кроме того, Олжасу Бектенову представлены проекты, направленные на формирование современной туристической инфраструктуры. Запущен визит-центр "Горельник", открыта пешеходная тропа Jumbaq Jol. Ведутся работы по строительству подвесного моста с пропускной способностью 10 тыс. человек в сутки и грузоподъемностью 20 тонн. Завершить объект планируется в июле текущего года. Также в рамках реализации инвестпроекта будут построены спортивный клуб школьников с подвесным пешеходным мостом, автобусный пересадочный комплекс, гостевые дома ЕСО Resort и гостиница.