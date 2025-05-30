Коксаки в детсадах Астаны? В Минздраве ответили на тревогу родителей
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В родительских чатах столицы снова паника: дети один за другим заболевают, у кого сыпь, у кого рвота и температура. Мамы пишут: "Похоже на Коксаки!". Тот самый вирус, про который все слышали, но никто не знает точно, как выглядит. Редакция BAQ.KZ обратилась за разъяснением к Минздраву. Вот что выяснилось.
Официально: вируса Коксаки в Казахстане пока нет
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК объяснил, что сейчас начинается сезон энтеровирусов – как раз весна и лето. И хотя Коксаки в списке потенциальных возбудителей, официальных подтверждений нет. Ни одного. При этом, по словам родителей, дети всё чаще жалуются на классические симптомы: высокая температура, сыпь, боль в горле, расстройства ЖКТ.
Что это тогда? Простое ОРВИ? Норовирус? Или неофициальные вспышки Коксаки не попадают в статистику?
Ведомство уточнило, что в настоящее время в Республике Казахстан случаев обращений в медицинские организации с признаками заболевания, схожими на заражение вирусом Коксаки, не зарегистрированы. В целом проводятся общие мероприятия по профилактике любых вирусных инфекций.
Что такое вирус Коксаки?
Вирус Коксаки относится к энтеровирусам. Известно около 30 его разновидностей. Для одних разновидностей самым излюбленным местом поселения становится кожа, для других – мышцы, для третьих – внутренние органы.
У детей он может проявляться сыпью, лихорадкой, болями в горле и расстройствами пищеварения.
Передаётся в основном через немытые руки, воду, фрукты, посуду и игрушки.
Наиболее подвержены дети младшего возраста, особенно посещающие коллективы.
У детей старше 10 лет и взрослых заболевание, как правило, протекает в лёгкой форме или бессимптомно.
Минздрав подчёркивает: течение заболевания, как правило, благоприятное, однако в редких случаях возможны осложнения – вялые параличи или поражение оболочек головного мозга.
Анализ на вирус Коксаки проводится только по назначению врача и при наличии клинических показаний.
Есть ли повод для ограничений?
На сегодняшний день, как сообщили в Минздраве, введение ограничительных мероприятий не планируется. Однако если в дошкольных учреждениях будет зафиксирована групповая заболеваемость, санитарно-эпидемиологическая служба проводит расследование и может ввести локальные ограничения. В частности, запрещается прием новых детей, перевод из группы в группу, проведение мероприятий, совмещенных с другими группами.
"В случае регистрации групповых инфекционных заболеваний медучреждениями направляются экстренные извещения в территориальные органы санитарно-эпидемиологического контроля. В таком случае, в соответствии с действующими НПА, санитарно-эпидемиологической службой проводится расследование согласно перечню заболеваний", - пояснили в КСЭК.
Как защитить ребёнка?
Минздрав напоминает: единственный способ профилактики – соблюдение личной гигиены.
Рекомендуется:
- для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;
- перед употреблением фруктов и овощей тщательно мыть их с последующим ополаскиванием кипятком;
- мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета;
- строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;
- купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;
- не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах;
- закаливание организма помогает повысить его защитные функции против вирусов и бактерий.
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