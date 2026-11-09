Кокшетау впервые принимает чемпионат Казахстана по женскому волейболу
В соревнованиях Высшей лиги участвуют около 120 спортсменок из девяти регионов страны.
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В Кокшетау стартовал XXXV чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Высшей лиги. Акмолинская область впервые принимает соревнования такого уровня.
Торжественная церемония открытия прошла с участием акима Акмолинской области Марата Ахметжанова. Он поздравил спортсменок с началом турнира и отметил, что проведение чемпионата в регионе свидетельствует о доверии к его спортивному и организационному потенциалу. Также глава области подчеркнул внимание, которое уделяется развитию женского волейбола.
Отдельно Марат Ахметжанов отметил значение спортивного комплекса Kokshe Arena, построенного по поручению Главы государства. Современный многофункциональный объект позволяет проводить соревнования областного, республиканского и международного уровней, а также способствует развитию профессионального и массового спорта.
В чемпионате принимают участие около 120 волейболисток. За звание победителя борются команды Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской и Акмолинской областей, а также Астаны и Шымкента.
Соревнования продлятся до 16 ноября.
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