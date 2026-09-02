Коксуский сахарный завод увеличит переработку свеклы на 50%

Коксуский сахарный завод в селе Балпык Би Жетысуской области готовится увеличить переработку нового урожая. Уже в октябре его мощность планируют увеличить с 2 тыс. до 3 тыс. тонн сырья в сутки, сообщает BAQ.KZ.

Сейчас на предприятии идет модернизация. Устанавливается новое диффузионное оборудование, монтаж которого рассчитывают завершить до конца сентября.

Одновременно обновляют производственную лабораторию. Там уже появилось оборудование для определения сорности и сахаристости поступающей свеклы.

К приему урожая подготовили пять БУМ-машин. В Минсельхозе сообщили, что работы идут по утвержденному графику, чтобы к началу переработки предприятие было готово принимать сырье без задержек.

Таразский завод тоже готовят к сезону

Работы идут и на Таразском сахарном заводе. В октябре там планируют завершить установку новой линии мощностью 3 тыс. тонн свеклы в сутки.

Минсельхоз координирует подготовку сахарных заводов к новому сезону переработки.

В этом году сахарной свеклой в Казахстане засеяли 23,8 тыс. гектаров. Основные площади находятся в Жамбылской области и Жетысу.

Параллельно власти продолжают расширять посевы сахарной свеклы. Расчет идет на рост объемов переработки и более высокую загрузку отечественных предприятий.

После выхода Коксуского завода на новую мощность он сможет перерабатывать на тысячу тонн свеклы в сутки больше, чем сейчас. Для отрасли это особенно заметно на фоне подготовки сразу двух крупных заводов к новому сезону.