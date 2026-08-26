В Таразе коллекторское агентство оштрафовали почти на 908 тысяч тенге за нарушение правил взаимодействия при взыскании задолженности.

Специализированный суд по административным правонарушениям города Тараза рассмотрел два дела в отношении одного коллекторского агентства.

Что произошло

Поводом для разбирательства стало обращение гражданки в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Она пожаловалась на действия ТОО «К.» при взыскании задолженности.

В ходе проверки установили, что сотрудники агентства связывались с заявительницей и третьим лицом через WhatsApp, используя абонентские номера, которые не были зарегистрированы за коллекторским агентством.

Законодательство предусматривает определенные способы взаимодействия коллекторов с должниками, их представителями и третьими лицами.

Какой штраф назначили

Вина компании была подтверждена протоколами, показаниями сторон и другими материалами дела.

Представитель ТОО признала вину и раскаялась, после чего попросила суд снизить размер штрафа.

С учетом признания вины, раскаяния и отсутствия ранее совершенных нарушений суд уменьшил назначенные штрафы на 30%.

По первому делу коллекторское агентство оштрафовали на 605 тысяч тенге, по второму – на 302 тысячи тенге. В общей сложности сумма составила 907 тысяч тенге.

Постановления суда не вступили в законную силу.