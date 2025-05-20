Житель Актобе Ерболат Куанышев стал рекордсменом страны, собрав крупнейшую в Казахстане коллекцию асыков — традиционных казахских косточек для национальной игры. Его увлечение, длившееся более 13 лет, было официально признано Книгой рекордов Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК.

Сегодня в коллекции Ерболата насчитывается более 40 тысяч топай-асыков, каждый из которых прошел тщательную подготовку. Мужчина рассказывает, что каждый экспонат сначала отправляется в морозильник, затем — в казан, где варится до пяти часов, после чего тщательно очищается, моется и сушится.

"Это не просто игрушка, это часть казахской культуры. Через свою коллекцию я хочу показать, что асык — это наше историческое наследие, которое мы должны сохранять и продвигать", — делится Ерболат Куанышев.

Мастерская, обустроенная в обычном сарае, давно превратилась в мини-музей, куда приезжают гости со всех уголков страны. Здесь каждый асык имеет свою историю: одни получены от родственников, другие — от знакомых, многие были собраны буквально поштучно после сезонного забоя скота.

Недавно коллекция Ерболата привлекла внимание экспертов, и его имя было внесено в Книгу рекордов Казахстана. Теперь у него появилась еще более амбициозная цель — попасть в Книгу рекордов Гиннесса. По словам Куанышева, он уже получил предварительный интерес со стороны Лондона и надеется, что в августе выйдет на связь с международными организаторами.

"Это будет не только моё достижение. Это будет победа всей страны, нашей культуры и традиций", — говорит он.

В планах у рекордсмена — создание постоянной экспозиции асыков в Актобе, которая могла бы стать туристической точкой и площадкой для популяризации традиционной игры среди молодежи.

Асык — традиционная казахская игра с глубокими историческими корнями. В нее играли веками дети и взрослые по всей степи. Сегодня асык всё чаще воспринимается не только как часть культуры, но и как элемент национальной идентичности.