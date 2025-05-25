Надежды на урожай гаснут параллельно с растущим аппетитом вредителей. Радуясь ранней весне, семейчане высадили рассаду ещё до середины мая, но из-за прожорливой шпанки многие огородники по второму кругу закупают посадочный материал. Так в народе называют жуков-нарывников. Несколько лет назад в Семее активно распространились два его вида - четырёхточечные и красноголовые. В этом году вредитель демонстрирует небывалую активность - уничтожает растения и кусает людей. Опытные дачники уже дают неутешительный прогноз - если не бросить все силы на борьбу с алчными жуками, то следующий год станет ещё более критичным. Как выглядит подворье семейчан после нашествия "крылатых противников", в материале корреспондента BAQ.kz.

Неожиданность и массовость

Колонии вредителей застали врасплох жителей Семея и пригорода, мирно проводящих время у своих грядок в майские жаркие дни.

Горожане вспоминают, что раньше приходилось бороться только с колорадским жуком, да оглядываться на саранчовых, котрые орудуют в основном в полях на открытых пространствах. Но за последние годы на территории Абайской области появились новые вредители: родственник колорадского жука - рапсовый листоед, и самый непредсказуемый враг - жук-нарывник. В народе его называют шпанкой.

За последние годы его популяция значительно увеличилась. Если раньше его видели редко, то в этом году он собрал большую армию.

Жадные до чужого добра шпанки едят всё, в том числе полынь, редьку и хрен. Не гнушаются даже сорняком.

Жительница Семея Найля Сюникаева подсчитывает убытки - десятки саженцев помидоров, перца посажены впустую. От них остались только стебли. Ботва редиски исчезла полностью с грядок, жуки не ленятся копать глубже, в верхние слои почвы, чтобы добраться до корнеплода. Без листвы остался и молодой двухгодовалый саженец груши.

"Одно расстройство. Капусту съели полностью, перец и редиску. Щедро посадила помидоры в три ряда, их уже нет. Редиски и не видно, осталась одна трава. Приехала на дачу, планировала досаживать, теперь не буду. За два дня аболютно всё съели", - говорит Найля Сюникаева.

Наша собеседница ежегодно выращивает рассаду сама. А в этом году планирует докупать на рынке. Учитывая спрос, цены на посадочный материал стали расти. Если в начале сезона десяток саженцев стоил 600-700 тенге, то сейчас местами цена доходит до 900 тенге.

"Эти жуки-нарывники были и раньше. Но их было мало, на моём участке они ели в основном ромашку. Обходились цветами. И никогда не трогали помидоры. С 1991 года ухаживаю за своей дачей. И впервые такое вижу, помидоры никогда ни один вредитель не трогал. А в этом году апокалипсис какой-то. Я в шоке!", - негодует дачница.

Семейчанка считает, что многое зависит от отношения людей к подсобным хозяйствам. Вокруг её участка много брошенных дач, в радиусе 150 метров никто ничего не сажает, всё заросло сорняком. Поэтому, едва расправившись с вредителями, их сородичи прилетают с других территорий. Получается борьба с ветряными мельницами.

Опытные дачники уверены - если так дело пойдёт и дальше, в следующем году семейчане и вовсе останутся без урожая. В этом году он созреет, вероятно, позже.

В перечень особо опасных вредителей входят такие виды насекомых, как саранчовые, некоторые виды листовок, шелкопрядов, пилильщиков, пядениц и других прожорливых представителей отряда насекомых, которые угрожают лесам и растениеводческим угодьям.

Жуки-нарывники не входят в список опасных, а их экономический порог вредности не является критическим, говорят специалисты. Согласно официальному фитопрогнозу, они не представляют опасности, а значит бороться с ними должны сами владельцы дач и приусадебных участков.

Если саранча под контролем, то шпанка, на борьбу с которой в акимате не предусмотрены средства, орудует бесконтрольно.

Вспышки активности вредителей - процесс цикличный и неизбежный. Однако тот факт, что много дачных участков пустует, зарастая сорняком, мешает справиться с "крылатым врагом".

Член региональной экспертной комиссии Казахстанского института стратегических исследований, известный в Семее общетвенник и гражданский активист Николай Исаев считает, что необходимо пересмотреть список опасных для сельского хозяйства вредителей и обрабатывать пустующие площади через государственный заказ.

"В городском отделе сельского хозяйства советуют купить ранцевые распылители и бороться с вредителем самостоятельно, говорят, что в бюджете средства на это не заложены. Я считаю, что это не серьёзно со стороны ведомства, это отговорка. Регион может остаться без каких-либо культур. Ведь жуки пожирают всё подчистую. Если сейчас не бросить силы на борьбу с ними, то они заложат крепкий фундамент на следующий год, и нас могут ждать непредвиденные последствия. В бюджете необходимо провести корректировку с учётом таких тенденций, и обработать большие пустующие площади через государственный заказ", - поделился своим мнением Николай Исаев.

Раньше в Семее насчитывалось 40 тысяч дач. Сейчас осталось около 15 тысяч. Остальные пустуют, либо заняты постоянно проживающими горожанами, которые построили на их месте капитальные дома. Всё меньше людей возделывает огороды, поэтому жуки так вольготно ведут себя в гостях у семейчан.

Расправившись с огородами, жуки-нарывники могут направить свои силы на поля. Семейский регион Абайской области славится растениеводческими хозяйствами. Если это произойдёт, то может остро встать вопрос продовольственной безопасности.

Мы решили выяснить причину активности жуков-нарывников. В семейском филиале РГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов", который занимается мониторингом ситуации с вредителями, пояснили, что всё дело в жаркой сухой погоде, которая установилась в Семее ещё в апреле.

"Сейчас идёт очень высокая солнечная активность. Вы, вероятно, сами замечаете, какие нетипичные погодные условия мы наблюдаем. Сильная жара! Появление вредителей, массовое вылупление личинок, напрямую зависит от погодных условий. Жуки любят жаркую погоду. Поэтому число разных вредителей идёт на повышение. В этом году жуки-нарывники вылупились раньше срока. Обычно их появление начиналось в конце мая -начале июня. Но зной ускорил этот процесс", - рассказала руководитель семейского филиала РГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Арай Канафина.

Специалист опровергла мнение горожан о том, что жука завезли из других регионов и стран. По её словам, красноголовая и четырёхточечная шпанка обосновалась в Абайской области уже давно.

"Единично, в небольших количествах жуки-нарывники были у нас всегда. Но люди не обращали внимания. А сейчас их стало больше из-за высокой солнечной активности. Надо сказать, что поступают жалобы и на рапсового листоеда, родственника колорадского жука, который тоже стал активнее себя проявлять в нашем регионе в последние годы. Оба вида - это не особо опасный карантинный объект. Против них борьбу вообще-то должны вести сами хозяева приусадебных участков или же крестьянские хозяйств. Они должны сами выявлять, обследовать, уничтожать вредителей. Уничтожаются они либо ручным сбором, или же с применением пестицидов. Опять таки, применение пестицидов возле дворов, возле водоёмов, возле дома, в населённом пункте запрещается по закону. Поэтому остаётся только ручной сбор на приусадебном участке", - посоветовали в Центре фитосанитарной диагностики и прогнозов.

Между тем, жуки-нарывники называются так не случайно. Они весьма токсичны. От семейчан поступают жалобы об укусах вредителей. Люди рассказывают о случаях госпитализации и аллергических реакциях.

Фото и видео автора.