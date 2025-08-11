  • 11 Августа, 20:09

Комиссия выявила нарушения после аварии на месторождении в Мангистау

Сегодня, 19:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот из видео Сегодня, 19:06
Сегодня, 19:06
93
Фото: скриншот из видео

На месторождении "Тенге" (скважина №553) во время буровых работ произошёл выброс газовой пачки и бурового раствора, передает BAQ.KZ.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области незамедлительно создал комиссию для расследования инцидента. В ходе проверки были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, а также установлены причины и обстоятельства происшествия.

В отношении виновного субъекта составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, разработаны конкретные меры по предотвращению подобных аварий на опасных производственных объектах.

ДЧС Мангистауской области призывает все организации, работающие с опасными объектами и техническими устройствами, строго соблюдать требования промышленной безопасности, чтобы исключить угрозу жизни и здоровью работников, а также избежать экологических последствий.

Самое читаемое

Наверх