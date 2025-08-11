Комиссия выявила нарушения после аварии на месторождении в Мангистау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На месторождении "Тенге" (скважина №553) во время буровых работ произошёл выброс газовой пачки и бурового раствора, передает BAQ.KZ.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области незамедлительно создал комиссию для расследования инцидента. В ходе проверки были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, а также установлены причины и обстоятельства происшествия.
В отношении виновного субъекта составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, разработаны конкретные меры по предотвращению подобных аварий на опасных производственных объектах.
ДЧС Мангистауской области призывает все организации, работающие с опасными объектами и техническими устройствами, строго соблюдать требования промышленной безопасности, чтобы исключить угрозу жизни и здоровью работников, а также избежать экологических последствий.
Самое читаемое
- Команда Джей Ло примерила элементы казахских национальных нарядов
- После концерта Дженнифер Лопес в Алматы волонтёры очистили Центральный стадион
- Названы школы, которые закроют в Костанайской области в этом году
- В Казахстане разрешили развод без второго супруга: мнение эксперта
- Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик стала мамой