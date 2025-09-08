Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют
Сегодня, 11:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:16Сегодня, 11:16
91Фото: BAQ.KZ
Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов. Такое поручение дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, озвучивая ежегодное Послание, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Президент благодарил за работу его сотрудников, напомнив о том, какая работа была проделана по возврату активов.
"Возвращено около 850 миллиардов тенге. Эти средства направлены на возведение 10 школ и 4 спортивных сооружений, строительство и модернизацию 235 объектов здравоохранения и 177 объектов водной инфраструктуры. Ожидается поступление дополнительных сумм", - сказал Токаев.
Токаев дал Бектенову на предложения в области инвестиций 10 дней.
Самое читаемое
- Без статуса и внимания: Как сейчас живут потомки облученных на ядерном полигоне в Семее
- В Алматы задержали российскую активистку: ей грозит экстрадиция
- Пилоты "Казавиаспас" вновь спасли новорожденного: экстренная эвакуация в Кызылорду
- Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева
- Мощное землетрясение произошло на западе Турции