Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов. Такое поручение дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, озвучивая ежегодное Послание, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Президент благодарил за работу его сотрудников, напомнив о том, какая работа была проделана по возврату активов.

"Возвращено около 850 миллиардов тенге. Эти средства направлены на возведение 10 школ и 4 спортивных сооружений, строительство и модернизацию 235 объектов здравоохранения и 177 объектов водной инфраструктуры. Ожидается поступление дополнительных сумм", - сказал Токаев.

Токаев дал Бектенову на предложения в области инвестиций 10 дней.