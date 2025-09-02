В Казахстане в августе 2025 года инфляция вновь ускорилась. За месяц цены на товары и услуги выросли на 1%, а в годовом выражении показатель достиг 12,2%, что является максимальным значением за последние два года, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

За месяц сильнее всего подорожали: платные услуги — +1,4%, непродовольственные товары — +1%, продовольственные товары — +0,5%.

В годовом выражении лидерами по росту цен стали платные услуги (+15,3%), продукты питания (+11,7%) и непродовольственные товары (+9,7%).

Особое внимание вызывают коммунальные тарифы: холодная вода — +95,4% за год, водоотведение — +34,7%, центральное отопление — +19,2%, горячая вода — +17,2%, электроэнергия — +16,3%, содержание жилья — +11,7%.

Среди продуктов питания сильнее всего выросли цены на мясо и мясопродукты (+16,2%), фрукты и овощи (+13,5%), масла и жиры (+20,5%). Продовольственные товары, молочные продукты, яйца и хлеб также подорожали в среднем на 4–8%.

Региональные различия в инфляции заметны: лидером стала Карагандинская область с ростом цен на 14,4%, за ней следуют Ұлытау (+13,6%) и Акмолинская область (+13%). В столицах инфляция составила: Астана — 12,8%, Алматы — 12,7%, Шымкент — 12%. Наименьший рост зафиксирован в Жамбылской области — 10,4%.

Эксперты отмечают, что ускорение инфляции связано как с ростом цен на продукты питания, так и с повышением тарифов на коммунальные услуги. При этом тенденция к росту коммунальных платежей будет сохраняться, так как они теперь привязаны к месячному расчетному показателю (МРП), который ежегодно увеличивается.