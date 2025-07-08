Правительство Казахстана приняло решение скорректировать график повышения коммунальных тарифов на фоне ускоренного роста инфляции в секторе платных услуг. Об этом стало известно по итогам совещания, прошедшего под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Правительстве, по итогам первого полугодия 2025 года именно платные услуги стали основным фактором инфляционного давления. Их рост составил 16,1% — существенно выше динамики цен на продукты питания и непродовольственные товары.

В связи с этим власти решили частично перенести рост коммунальных тарифов на более поздний срок, чтобы снизить финансовую нагрузку на население и стабилизировать общий уровень цен.