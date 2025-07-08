  • 8 Июля, 10:09
  • BAIGENEWS

Коммунальные тарифы в Казахстане пересмотрят из-за скачка инфляции

Ранее прогнозировали повышение тарифов.

Сегодня, 09:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 09:24
Сегодня, 09:24
123
Фото: pixabay.com

Правительство Казахстана приняло решение скорректировать график повышения коммунальных тарифов на фоне ускоренного роста инфляции в секторе платных услуг. Об этом стало известно по итогам совещания, прошедшего под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Правительстве, по итогам первого полугодия 2025 года именно платные услуги стали основным фактором инфляционного давления. Их рост составил 16,1% — существенно выше динамики цен на продукты питания и непродовольственные товары.

В связи с этим власти решили частично перенести рост коммунальных тарифов на более поздний срок, чтобы снизить финансовую нагрузку на население и стабилизировать общий уровень цен.

Самое читаемое

Наверх